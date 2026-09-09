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Царьград

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Скрытый враг в тарелке: Названы 7 опасных привычек, ведущих к инсульту

Скрытый враг в тарелке: Названы 7 опасных привычек, ведущих к инсульту

Сосудистый хирург Крук назвал семь опасных привычек питания, провоцирующих инсульт. С таким не шутят.

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