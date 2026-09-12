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Учёные заявили о пользе ИИ для психики и вреде для живого общения

Учёные заявили о пользе ИИ для психики и вреде для живого общения

Виртуальные собеседники на базе искусственного интеллекта способны улучшить личное психологическое состояние пользователя, однако одновременно наносят урон его связям с реальными людьми, выяснили учёные.

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