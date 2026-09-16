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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барса» пробила 3 пенальти в матче с «Расингом». Рафинья дважды забил с точки, Ямаль не реализовал 11-метровый

В пользу «Барселоны назначили три пеанпльти в матче с « Расингом ». Встреча 6-го тура Ла Лиги проходит на «Камп Ноу» (7:2, второй тайм).

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