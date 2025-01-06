Эти темы на федеральном ТВ запрещены: Откровения Андрея Малахова и его команды

Дмитрий Боев

А с чего решили, что если вы не смотрите, то и никто не смотрит? Это же аналоги пересудов на лавочке у подъезда. И у них всегда была и есть своя аудитория. Причём, составляющая немалую часть эллектората. Так что есть и смысл показывать сплетни по ТВ. ... Кстати, а вы, "несмотрящая", откуда знаете, что там идёт, а?