В целом и так было ясно, что на федеральном ТВ есть запретные темы и своя редакционная политика. Но на этот раз "ловец" из команды Андрея Малахова перечислил, что в своё время запрещали ему.
Эти темы на федеральном ТВ запрещены: Откровения Андрея Малахова и его команды
Комментарии
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Амара Карпова
Кто смотрит эту грязь под названием ТВ🤮💩СРАМОТА🤮
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17 час.
Дмитрий Боев
А с чего решили, что если вы не смотрите, то и никто не смотрит? Это же аналоги пересудов на лавочке у подъезда. И у них всегда была и есть своя аудитория. Причём, составляющая немалую часть эллектората. Так что есть и смысл показывать сплетни по ТВ. ... Кстати, а вы, "несмотрящая", откуда знаете, что там идёт, а?
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15 час.
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