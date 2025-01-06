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Эти темы на федеральном ТВ запрещены: Откровения Андрея Малахова и его команды

Эти темы на федеральном ТВ запрещены: Откровения Андрея Малахова и его команды

В целом и так было ясно, что на федеральном ТВ есть запретные темы и своя редакционная политика. Но на этот раз "ловец" из команды Андрея Малахова перечислил, что в своё время запрещали ему.

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Комментарии
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Амара Карпова
Кто смотрит эту грязь под названием ТВ🤮💩СРАМОТА🤮
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17 час.
Дмитрий Боев
А с чего решили, что если вы не смотрите, то и никто не смотрит? Это же аналоги пересудов на лавочке у подъезда. И у них всегда была и есть своя аудитория. Причём, составляющая немалую часть эллектората. Так что есть и смысл показывать сплетни по ТВ. ... Кстати, а вы, &quot;несмотрящая&quot;, откуда знаете, что там идёт, а?
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15 час.

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