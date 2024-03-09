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В Архангельске продолжается работа над восстановлением водоснабжения

Росводоканал сообщает, что их специалисты делают всё возможное, чтобы вода вернулась в дома горожан максимально быстроРосводоканал сообщает, что их специалисты делают всё возможное, чтобы вода вернулась в дома горожан максимально быстроТак, по информации РВК, сейчас наблюдается снижение давления в сетях Соломбалы — из-за аварийных ситуаций на улицах Терехина и Кедрова.

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