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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Айзейя Хартенштайн пропустит минимум неделю из-за растяжения икроножной мышцы

Центровой «Оклахомы» получил растяжение левой камбаловидной мышцы в победном матче с «Филадельфией». Центровой пропустит минимум неделю и не примет участия в игре против «Кливленда».

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