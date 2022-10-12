Грузинский омбудсмен: Грузия теряет благосклонность США

Грузиниский омбудсмен Нино Ломджария, находящаяся с визитом в США, заявила, что в Америке существует своего рода разочарование по отношению к Грузии, сообщает 12 октября грузинская служба «Голоса Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).