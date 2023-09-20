В России хотят вдвое увеличить срок действия водительских прав

Удостоверение в этом случае будет оформляться не на 10, а на 20 лет. Такой срок прописан в поправках к соответствующему законопроекту, пишет РИА Новости со ссылкой на председателя комитета Государственной думы по транспорту Евгения Москвичева.
Удостоверение в этом случае будет оформляться не на 10, а на 20 лет. Такой срок прописан в поправках к соответствующему законопроекту, пишет РИА Новости со ссылкой на председателя комитета Государственной думы по транспорту Евгения Москвичева.
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