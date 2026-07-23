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Царьград

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Лантратова заявила о выборочном подходе Украины к обмену пленными

Лантратова заявила о выборочном подходе Украины к обмену пленными

Яна Лантратова, омбудсмен России, заявила об избирательном подходе Украины в обмене пленными. Кроме того, она отметила важность обмена информацией с украинским омбудсменом Лубинцом по пропавшим без вести лицам.

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