Лантратова заявила о выборочном подходе Украины к обмену пленными

Яна Лантратова, омбудсмен России, заявила об избирательном подходе Украины в обмене пленными. Кроме того, она отметила важность обмена информацией с украинским омбудсменом Лубинцом по пропавшим без вести лицам.
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