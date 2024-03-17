МГИК: В Москве на выборах уже проголосовали более 4,3 млн человек

Проголосовать можно как онлайн, так и на избирательном участке Ольга Кириллова, председатель МГИК, в беседе с журналистами заявила, что уже порядка 4,3 миллиона человек уже проголосовали на выборах президента России в Москве.
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