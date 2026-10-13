Мощи Матроны Московской привезли в Сочи: как долго святыня пробудет на курорте? О чем ее просят верующие? Истории чудес, с ней связанных

Мощи Матроны Московской привезли в Сочи: как долго святыня пробудет на курорте? О чем ее просят верующие? Истории чудес, с ней связанныхВ Сочи прибыла одна из самых почитаемых православных святынь — ковчег с мощами блаженной старицы Матроны Московской.