Мощи Матроны Московской привезли в Сочи: как долго святыня пробудет на курорте? О чем ее просят верующие? Истории чудес, с ней связанных

Мощи Матроны Московской привезли в Сочи: как долго святыня пробудет на курорте? О чем ее просят верующие? Истории чудес, с ней связанныхВ Сочи прибыла одна из самых почитаемых православных святынь — ковчег с мощами блаженной старицы Матроны Московской.
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