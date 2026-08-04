Зачем русский спецназ охотился за американским «Стингером» в Афганистане

Осенью 1986 года в Афганистане произошло событие, которое едва не переломило ход всей войны. Американские переносные зенитные ракетные комплексы «Стингер» — лёгкие, простые в обращении и смертоносные — поступили на вооружение моджахедов.
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