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Русская Семёрка

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Зачем русский спецназ охотился за американским «Стингером» в Афганистане

Осенью 1986 года в Афганистане произошло событие, которое едва не переломило ход всей войны. Американские переносные зенитные ракетные комплексы «Стингер» — лёгкие, простые в обращении и смертоносные — поступили на вооружение моджахедов.

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