Новым драйвером продаж Jeep стал кроссовер с начинкой Peugeot

Пресс-служба американской марки отчиталась о 100 000 предзаказе на модель Avenger. Всего за полтора года компактный кроссовер смог стать одним из бестселлеров Jeep: даже в США лучше продаются только Compass, Wrangler и Grand Cherokee! Успех Avenger по-своему удивителен, ведь каноны не соблюдены: от Jeep — только дизайн, а начинка Peugeot 2008 и Opel Mokka.