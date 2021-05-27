Русская весна

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В США ждут передачу Аляски в состав России после встречи Путина и Байдена

В США ждут передачу Аляски в состав России после встречи Путина и Байдена

Последние новости о встрече американского и российского лидеров Джо Байдена и Владимира Путина всколыхнули весь мир.

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Анатолий
Байден предложит Путину всё, что угодно. Даже Аляску. Ему всё равно помирать скоро. А обещать это не жениться. Но в обмен на одно - не поддержать Китай, когда он Крым на Тайване устроит. А внешне встреча будет выглядеть пустой. Но Путин ему тоже по-американски пообещает! Мы ведь учимся на лету. И Путин не Горбачёв. Видит результаты трёпа этого болтливого человечка. Как-то вот так мне представляются предстоящие события.
Владимир Борисов
цирк продолжается

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