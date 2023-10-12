Названа самая популярная одежда в мире

Названа самая популярная одежда в миреЭксперты платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды, назвали самую популярную одежду в мире во третьем квартале 2023 года.
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