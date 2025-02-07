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salekhard.online

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Салехардцев приглашают участвовать во Всероссийском ежегодном литературном конкурсе «Герои Великой Победы»

Салехардцев приглашают участвовать во Всероссийском ежегодном литературном конкурсе «Герои Великой Победы»

Принимаются работы различных жанров – от рассказов и стихотворений до рисунков и фотографий на темы истории и патриотизма.

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