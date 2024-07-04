На улицах и дорогах Эльбрусского района Кабардино-Балкарии состоялась акция «Мошенникам не беспокоить»

Врио начальника отделения Госавтоинспекции капитан полиции Рустам Жанатаев, автоинспекторы, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Эльбрусскому району и журналист районной газеты «Эльбрусские новости» Мариям Кантемирова провели масштабную акцию «Мошенникам не беспокоить».
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