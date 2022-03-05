Депутат Госдумы высказал мнение о переговорах России и Украины

Сам факт переговоров российско-украинской делегации нельзя не приветствовать, однако нужно понимать, что доверять украинской стороне очень сложно, поскольку даже взятые ранее обязательства, под которыми подписывалась Украина, ею не исполнялись.
Сам факт переговоров российско-украинской делегации нельзя не приветствовать, однако нужно понимать, что доверять украинской стороне очень сложно, поскольку даже взятые ранее обязательства, под которыми подписывалась Украина, ею не исполнялись.
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