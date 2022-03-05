Правда.ру

316 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Володин
    Эта  подлючая  шавка  Зе  уже  не  знает  к  кому  обращаться  и  кого  замазать:  завлечь  на  свою  сторону.  В  та...Грузия и Украина ...
  • Alex Немо
    Готовимся к нефти по 180, ну этот моргун работает на благо России уже похлеще чем в свое время  Доня пахал...В США заявили, чт...
  • jolanta poplawskaja
    И что самое интересное: теперь живу в Нидерландах и с 24 февраля в небе нет химтрейлов. Может это связано?Клинцевич: биолаб...

Депутат Госдумы высказал мнение о переговорах России и Украины

Депутат Госдумы высказал мнение о переговорах России и Украины

Сам факт переговоров российско-украинской делегации нельзя не приветствовать, однако нужно понимать, что доверять украинской стороне очень сложно, поскольку даже взятые ранее обязательства, под которыми подписывалась Украина, ею не исполнялись.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх