Российская газета

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Российские военные эвакуировали из Казахстана в РФ почти 1,5 тыс. россиян

В военном ведомстве напомнили, что чуть ранее в Россию были доставлены 25 российских туристов.Поясняется, что доставленные в Россию граждане прибыли в Алма-Ату на новогодние каникулы в турпоездки, на отдых к родственникам или на спортивные сборы.

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