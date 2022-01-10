Российские военные эвакуировали из Казахстана в РФ почти 1,5 тыс. россиян

В военном ведомстве напомнили, что чуть ранее в Россию были доставлены 25 российских туристов.Поясняется, что доставленные в Россию граждане прибыли в Алма-Ату на новогодние каникулы в турпоездки, на отдых к родственникам или на спортивные сборы.