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Жабер о Швентек: «Ига нам показывает, как нужно работать. Раньше это делала Серена – она тянула всех за собой»

Седьмая ракетка мира Онс Жабер прокомментировала то, что Ига Швентек выиграла 27 матчей подряд. Жабер, сама одержавшая 11 побед подряд, встретится с ней в финале в Риме.

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