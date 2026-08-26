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В Барнауле назвали суровые размеры штрафов за торговлю алкоголем в День города

В Барнауле назвали суровые размеры штрафов за торговлю алкоголем в День города

В краевой столице 5 сентября запретят розничную продажу спиртного В День города, 5 сентября 2026 года, на всей территории Барнаула будет действовать запрет на продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции.

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