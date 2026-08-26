В Барнауле назвали суровые размеры штрафов за торговлю алкоголем в День города

В краевой столице 5 сентября запретят розничную продажу спиртного В День города, 5 сентября 2026 года, на всей территории Барнаула будет действовать запрет на продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии