Швеция перебросит к границам России истребители Gripen и военные корабли Правительство Швеции по запросу .
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Швеция перебросит к границам России истребители Gripen и военные корабли Правительство Швеции по запросу .
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