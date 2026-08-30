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Мировое обозрение

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Верховный лидер Ирана призвал мусульманский мир вместе дать бой США и Израилю

Верховный лидер Ирана призвал мусульманский мир вместе дать бой США и Израилю

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи (в некоторых лентах его ошибочно назвали Моджтабой — но это имя его влиятельного сына) выбрал Неделю исламского единства, чтобы сделать жесткое заявление.

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