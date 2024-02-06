Правоохранители рассказали, какие преступления выдумывают нижегородцы

Сразу несколько приговоров по делам о выдуманных преступлениях вынесли суды региона с начала года. А вообще история, когда нижегородцы рассказывают полиции о несуществующих злоумышленниках, так часто повторяется, что можно целый сборник рассказов издавать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии