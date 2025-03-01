В Белом доме будут рады Зеленскому, когда он настроится на мир — Рубио

В Белом доме будут рады видеть президента Украины Владимира Зеленского, когда тот «будет готов заключить мир и серьезно настроен на мир», заявил госсекретарь США Марк Рубио, передает 28 февраля телеканал CNN.
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