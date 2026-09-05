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‼️🇺🇦🔥Массированная атака на Днепропетровск: ракеты бьют одна за другой ▪️В Днепропетровске и пригородах серия прилетов ракет и реактивных дронов, там пожары, атака не прекращается более часа.

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