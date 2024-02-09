Юбердо провел 800-й матч в НХЛ. Он 5-й игрок с драфта-2011 с таким достижением

Юбилейной для нападающего «Калгари» стала игра против «Нью-Джерси» (5:3). Джонатан Юбердо стал пятым игроком с драфта-2011 (3-й номер, выбран «Флоридой»), сыгравшим не менее 800 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ.