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Китай предупредил Филиппины об опасности американских ракет

Китай предупредил Филиппины об опасности американских ракет

Размещение на Филиппинах американских ракет средней дальности не соответствует интересам филиппинского народа, заявил глава МИД КНР Ван И в ходе переговоров с главой МИД Филиппин Энрике Манало 26 июля в столице Лаоса, сообщает пресс-служба китайского ведомства.

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