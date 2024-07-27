Китай предупредил Филиппины об опасности американских ракет

Размещение на Филиппинах американских ракет средней дальности не соответствует интересам филиппинского народа, заявил глава МИД КНР Ван И в ходе переговоров с главой МИД Филиппин Энрике Манало 26 июля в столице Лаоса, сообщает пресс-служба китайского ведомства.