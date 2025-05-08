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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сурин о том, что скажет Фукале в финале Кубка Гагарина: «Мне нельзя подходить к чужому вратарю, все ополчились на меня»

Сурин о том, что скажет Фукале в финале Кубка Гагарина: «Мне нельзя подходить к чужому вратарю, все ополчились на меня»

«Локомотив» сыграет с «Трактором» в финале Кубка Гагарина. Серия начнется 13 мая в Ярославле.  – Уже придумали, что скажете Заку Фукале во время финала? – Все ополчились против меня, мне нельзя подходить к чужому вратарю.

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