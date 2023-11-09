Express: после выхода из ДОВСЕ Россия может перевооружить свою армию

РИАМО - 9 ноя. Эксперт в области национальной безопасности Уильям Фрир заявил в интервью британской Express, что выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) свидетельствует о том, что Москва намерена оснастить свои вооруженные силы большим количеством новой военной техники, передает РИА Новости.