Киевлян призвали бежать из города и закупать дрова

В связи с ожидаемыми трудностями в предстоящий зимний период гражданам Украины рекомендуется рассмотреть возможность выезда из Киева и заблаговременно приобрести дрова.
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