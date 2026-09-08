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Историческая реконструкция чеховского сада начнется в Мелихове 14 сентября

Историческая реконструкция чеховского сада начнется в Мелихове 14 сентября

Музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» начал реализацию проекта «ЧеховСад: 4.0». Его цель — восстановить исторический яблоневый сад писателя с сохранением первоначального сортового состава, мест посадки и традиций выращивания растений.

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