Команда фестиваля «Красная строка» пояснила, кто ответит за продажу ЛГБТ-книг юным екатеринбуржцам

Издательство Popcorn Books, которое известно книгами с ЛГБТ-тематикой — «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит Ласточка», будет нести ответственность самостоятельно, если продаст книги подросткам на фестивале «Красная строка» в Екатеринбурге.