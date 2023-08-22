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  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Команда фестиваля «Красная строка» пояснила, кто ответит за продажу ЛГБТ-книг юным екатеринбуржцам

Издательство Popcorn Books, которое известно книгами с ЛГБТ-тематикой — «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит Ласточка», будет нести ответственность самостоятельно, если продаст книги подросткам на фестивале «Красная строка» в Екатеринбурге.

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