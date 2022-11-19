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Маурисио Почеттино: «Мбаппе моложе Месси и Неймара и, следовательно, незрел, хотя уже выиграл ЧМ. Килиан – зверь, но ему еще нужно найти себя»

Маурисио Почеттино высказался о предстоящем чемпионате мира.  «Южная Америка не побеждает на чемпионате мира с 2002 года.

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