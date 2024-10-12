Гинцбург сообщил об успехах в доклинических исследованиях вакцины от рака

Препарат не дает развиваться опухоли Доклинические исследования российской вакцины от рака демонстрируют, что препарат подавляет развитие опухоли, а также, вероятно, может подавить возможность появления метастазов.
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