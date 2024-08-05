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В поставках бракованных деталей для самолетов МО может быть замешан офшор Кипра

В поставках бракованных деталей для самолетов МО может быть замешан офшор Кипра

ТАСС/Дмитрий Сандимиров Ущерб от поставок бракованных подшипников для военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А в рамках государственного оборонзаказа составил примерно 130 миллионов рублей, выяснили "Известия".

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