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Чемпионат России по тяжёлой атлетике — 2026: итоги и рекорды

Чемпионат России по тяжёлой атлетике — 2026: итоги и рекорды

Чемпионат России по тяжёлой атлетике — 2026: итоги и рекорды СпортпрессаВ Москве завершился 35-й чемпионат России по тяжёлой атлетике, который проходил в Международном центре самбо с 9 по 13 сентября.

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