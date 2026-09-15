Чемпионат России по тяжёлой атлетике — 2026: итоги и рекорды СпортпрессаВ Москве завершился 35-й чемпионат России по тяжёлой атлетике, который проходил в Международном центре самбо с 9 по 13 сентября.
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