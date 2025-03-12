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Лавров назвал условие сохранения Украиной границ 1991 года

Лавров назвал условие сохранения Украиной границ 1991 года

Украина могла бы сохранить границы 1991 года без Крыма и части Донбасса, если бы власти республики шли на компромиссы и реализовывали собственные инициативы.

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Комментарии
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А
Александр
Это в Китае и в Японии из говна делают удобрение. У нас такое полностью зачищают. И наши западные территории подлежат не раздаче, а полной зачистке. Ну сколько можно на Хрущева кивать? Враг всегда будет врагом. Под видом «дружбы» в том числе. Межвидовое смешение даже природа не допускает. Наша многонациональность - природное явление. И национальности эти выпестованы в России, на русской земле и русской культурой. Остальное от лукавого. Ялтинская или тегеранская хитрожопость тут не причем, и не пример. Другие времена. Незыблемым должно быть одно - нерушимость границ России. Тысячу лет это соблюдалось. И должно соблюдаться. Мужики с Судже это доказали.
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