Лавров назвал условие сохранения Украиной границ 1991 года

А

Александр

Это в Китае и в Японии из говна делают удобрение. У нас такое полностью зачищают. И наши западные территории подлежат не раздаче, а полной зачистке. Ну сколько можно на Хрущева кивать? Враг всегда будет врагом. Под видом «дружбы» в том числе. Межвидовое смешение даже природа не допускает. Наша многонациональность - природное явление. И национальности эти выпестованы в России, на русской земле и русской культурой. Остальное от лукавого. Ялтинская или тегеранская хитрожопость тут не причем, и не пример. Другие времена. Незыблемым должно быть одно - нерушимость границ России. Тысячу лет это соблюдалось. И должно соблюдаться. Мужики с Судже это доказали.