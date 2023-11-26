«Поначалу все думали, что русские ошиблись и катастрофа неизбежна»: рассказ ветерана США о русских асах

63K прочитали Шел 1989 год. Отношения между Советским Союзом и США немного потеплели. Позади была холодная война, когда две самые сильные державы мира придавали огромное значение своей безопасности.
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