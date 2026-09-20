Drug 10 Times Stronger Than Fentanyl Seized In San Francisco Authored by Cynthia Cai via The Epoch Times, San Francisco police have arrested four suspects, recovered multiple firearms, and seized over 20,000 counterfeit pills - some containing cychlorphine, a new synthetic drug that is up to 10 times stronger than fentanyl.
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