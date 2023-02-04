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Посол Москвы Антонов: любые попытки США нанести России урон руками Украины обречены на провал

Посол Москвы Антонов: любые попытки США нанести России урон руками Украины обречены на провал

Любые попытки Соединенных Штатов нанести России урон руками Украины обречены на провал. Соответствующее заявление сделал Анатолий Антонов, посол Москвы в Вашингтоне.

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