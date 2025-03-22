Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«Стоял насмерть, защищая русскую землю»: в бою погиб легендарный начмед «Ботокс»

«Стоял насмерть, защищая русскую землю»: в бою погиб легендарный начмед «Ботокс»

При выполнении боевого задания в Краснояружском районе Белгородской области, который беспрестанно атакуют украинские террористы, погиб начальник медицинской службы подразделения "Эспаньола" Иван Николаевич Демидов (позывной Ботокс).

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Комментарии
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Галина Алимбаева
Светлая память
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13 час.
Владимир Соловьев
НАТО УЖЕ НАПРЯМУЮ ВОЕТ С РОССИЕЙ, А МЫ ОБНИМЕМСЯ С ТРАМПОМ &quot;ЗА МИР&quot;. ПОПАДАЕМ В СЛЕДУЮЩЕЕ КОЛЬЦО &quot;АНАКОНДЫ&quot; И НЕ РВЁМ АТОМОМ ЕЁ КОЛЬЦЫ?!
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13 час.
Анатолий Витушкин
Уверен, Господь принял его душу в царствие небесное. Вечная память герою защитнику России!
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7 час.
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