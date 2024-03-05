МИД Франции: ЕС сомневается в долгосрочной способности помогать Киеву

Global Look Press/Wu Wei/ZUMAPRESS.com В Евросоюзе существуют сомнения, касающиеся способности европейцев оказывать поддержку Украине в долгосрочной перспективе, заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне.
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