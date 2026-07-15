Народный фронт: из Кузбасса отправили 20 фур помощи на СВО

За полгода из Кузбасса отправили более 20 фур с гуманитарной помощью участникам СВО. В проекте "Все для победы" жители Кемеровской области собрали технику, медикаменты и провизию, суммарным весом около 360 тонн, как сообщило отделение "Народного фронта".
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