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Первый весенний звездопад наберет силу 23 апреля

Первый весенний звездопад наберет силу 23 апреля

Метеорный поток Лириды достигнет пика активности в ночь на 23 апреля. Звездопад будет довольно "густым" – ожидается до 18 метеоров в час, во вторник, 25 марта, ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

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