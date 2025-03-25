Первый весенний звездопад наберет силу 23 апреля

Метеорный поток Лириды достигнет пика активности в ночь на 23 апреля. Звездопад будет довольно "густым" – ожидается до 18 метеоров в час, во вторник, 25 марта, ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.
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