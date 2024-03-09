13 человек, которые так ломают стереотипы, что даже хруст слышно

С детства у нас принято девочкам дарить кукол, а мальчикам — машинки. Однако, вопреки обстоятельствам, эти девочки вырастают и утирают всем нос, открывая свою лесопилку, а мальчики становятся прекрасными дизайнерами.
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