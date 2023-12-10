Сделка века. Арабы идут в Арктику, Россия получает доступ ко всем крупнейшим портам мира, а янки считают убытки

Результаты переговоров Владимира Путина и лидера ОАЭ не заставили себя ждать. На следующий день после встречи в ОАЭ, наш Росатом и второй крупнейший в мире портовый оператор DP World (управляется ОАЭ), объявили о создании глобального логистического оператора, который будет работать по всему миру на базе общей инфраструктуры в Арктике, Ближнем Востоке,.