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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Камала Харрис завершит съезд Демократической партии самой важной речью в своей жизни

Вице-президент Камала Харрис завершит работу Национального съезда Демократической партии в четверг вечером, когда она примет историческое выдвижение своей партии на пост президента, воспользовавшись одной из немногих оставшихся у нее возможностей обратить Камала Харрис готовится выступить с самой важной речью в своей политической жизни в четверг, приняв номинацию на пост президента от Демократической партии в Чикаго […].

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