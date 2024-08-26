Завораживающие процессы приготовления еды, которые граничат с сексуальным удовлетворением

Вы никогда не ловили себя на том, что вам нравится наблюдать, сколько бы это времени ни заняло, как подходит, к примеру, тесто? Или как подрумянивается в духовке хлеб? Если нет, то как-нибудь попробуйте, и вы испытаете ни с чем не сравнимое чувство удовлетворения, которое появляется, видимо, оттого, что вы следите, как проходит идеальное превращение шедевра ваших рук во что-то новое и прекрасное.