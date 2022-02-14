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Стоимость проезда в самарском метро в 2022 году оценили в 83 рубля

Расчетный тариф на перевозку пассажиров сверх установленных метрополитеном норм следует установить в размере 83 рубля 31 копейку В Самаре городская администрация решила скорректировать постановление о стоимости проезда в общественном транспорте.

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